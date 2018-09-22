10 أغذية تقاوم نزلات البرد الحادة ” غير البرتقال “

واشنطن(صدى):

كشفت طبيبة التغذية ليز ويناندي، التي تعمل بمركز الأبحاث الطبية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، عن وجود أغذية تحتوي على فيتامين ” سي ” أكثر من البرتقال، مؤكدة على ضرورة تناول مقدار 75 ملي جرام من فيتامين ” سي ” كل يوم.

ولفتت أخصائية التغذية، إلى قدرة هذا الفيتامين على تقوية جهاز المناعة من جهة، ومقاومة عمليات الأكسدة المدمرة للخلايا الجسم من جهة أخرى، ومن الأغذية التي تحتوي على فيتامين ” سي ” غير البرتقال، ما يلي:

– الفلفل الأحمر: ويحتوي نصف كوب فقط من الفلفل المقطع 95 ملي جرام من فيتامين ” سي ” .

– فاكهة البابايا: كل كوب من قطع البابايا به 88 ملي جرام من فيتامين ” سي ” .

– فاكهة الجوافة: أو التي تعرف بـ ” الفاكهة السوبر ” ، تحتوي في داخلها على 377 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” بكل كوب.

– البروكلي: ويحتوي على كمية من فيتامين ” سي ” تصل إلى 81 ملي جرامًا في كل كوب.

– الفريز: ويحتوي كل كأس على 98 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” .

– الكيوي الأصفر: ويحمل حوالي 130 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” في كل حبة.

– الفلفل الأخضر الحار: يحتوي كل قرن على 103 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” .

– الكرنب السلقي: يحتوي كوب فقط منه على 84 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” .

– الخردل الأخضر: يحتوي كل كوب منه على ما يعادل 78 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” .

– الأناناس: يحتوي كوب واحد من شرائح الأناناس على 79 ملي جرامًا من فيتامين ” سي ” .