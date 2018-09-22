عشريني يلقي بنفسه من الطابق السابع بعد إلقائه لابنه الرضيع

حامد العمري(صدى):

ذكرت شرطة برلين الألمانية أن رجلا ( 23 عاما) ألقى بابنه الرضيع من شرفة الطابق السابع من مبنى سكني مرتفع قبل أن يقفز وراءه، ليلقى الاثنان حتفهما.

ويوم الجمعة، قالت الشرطة أن الرجل- الذي لم يكشف عن اسمه – كان يعاني من مشاكل نفسية.

وأبلغ أحد المارة الشرطة بعدما عثر على جثتي الرجل والرضيع (9 أشهر) في وقت متأخر من الخميس في حي فريدريشسفيلده بالعاصمة الألمانية.

وذكرت الشرطة أن والدة الرضيع لم تكن حاضرة وقت وقوع الحادث، وتتلقى حاليا استشارت نفسية عقب الصدمة التي ألمت بها بعد الفاجعة .