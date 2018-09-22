بيع هواتف ” آيفون ” الجديدة بزيادة 45% عن أسعارها الحقيقة

وكالات(صدى):

كشفت مصادر أن بعض محال بيع الجوالات بالمملكة، قامت برفع أسعار الإصدارات الجديدة من هاتف ” آيفون ” التي تم طرحها أمس في الأسواق.

وعن ذلك، أبانت المصادر أن هذه المحال رفعت سعر هواتف ” آيفون ” بنحو 45% عن أسعارها الحقيقة، حيث تم رفع سعر ” آيفون “XS من 4399 ريالًا إلى نحو 8 آلاف ريال، ورفعت سعر ” آيفون XS ماكس ” من 6200 إلى نحو 9 آلاف ريال.

حيث قامت هذه المحال باستغلال عدم تمكن بعض المستهلكين من الطلب المسبق للأجهزة التي يرغبون فيها من المتاجر الكبيرة، فعملت على زيادة أسعار الأجهزة على نحو مبالغ فيه.

وفيما يتعلق بارتفاع هذه الأسعار، أبان أحد العاملين في قطاع الاتصالات أن هذه الأسعار التي تباع بها الأجهزة ليست مرتفعة كثيرًا، مشيرًا إلى أن المتجر يحصل على هذه الأجهزة من مندوب الشركة بهذه القيمة، وأن المستهلكين مضطرون إلى الشراء بهذا السعر .

يُذكر أن شركة ” أبل ” كانت قد طرحت قبل أيام 3 إصدارات حديثة من هواتف ” آيفون ” ، بالإضافة لتحديث لساعاتها الذكية.