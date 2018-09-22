6 مخاطر لاتباع أنظمة الريجيم السريعة.. احذريها

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، تحتاج بعض النساء إلى التخلص من وزنها الزائد في مدة قصيرة، مما يجعلها تبحث عن أسرع الوسائل التي تنسف الدهون.

وحذرت دكتورة مروة ، من أنظمة الريجيم السريعة، وهي تلك التي تجعل الجسم يتخلص من الكثير من الكيلوجرامات في زمن قياسي، لما لها من العديد من المخاطر على الجسم، وهو ما توضحه في السطور التالية.

الجفاف

هناك الكثير من الناس يعتقدون أن معظم وزن الجسم من الماء، مما يجعلهم يتجنبون شرب الماء للتخلص من المزيد من السعرات الحرارية الزائدة، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل الدوخة والإمساك.

المزيد من الدهون

عند فقدانك الوزن بسرعة وامتناعك عن تناول أي أطعمة دهنية يخزن الجسم ما به من دهون، ويبطئ من معدلاته لحرق الدهون.

وبعد أن تفقد وزنك بسرعة، وتبدأ من جديد في تناول أي وجبة تحتوي على الدهون يختزنها الجسم، ظنا منه أنه كان في وضع المجاعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل أسرع من الأول.

الصعوبة في النوم

كثير من أخصائيي التغذية يركزون على تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة بدلا من حرق الدهون، وهذا يؤدي إلى انخفاض في معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، وهذا يتسبب في الشعور بالتعب، وعدم القدرة على النوم الجيد.

حصوات في المرارة

انخفاض الوزن سريعا يتسبب للبعض في تكون الحصوات المرارية.

افتقار المغذيات

فقدان الوزن بسرعة الذي يقوم على تسريع حرق الجسم للسعرات الحرارية، سيحد من استفادة جسمك مما تحتويه الأطعمة من البروتينات والمغذيات، مما قد يصيبك بالضعف والأنيميا.

زيادة الإجهاد

فقدان الوزن السريع يزيد من مستويات التوتر بالجسم، فعندما يفتقر الجسم للطعام، يزيد إفراز هرمون الإجهاد ” الكورتيزول”، مما يجعلنا نشعر بالإجهاد والتعب المستمرين.

تساقط الشعر

أسوأ تأثير لفقدان الوزن بسرعة هو تساقط الشعر بشكل مخيف ومبالغ فيه، فالشعر يحتاج الكثير من البروتين للبقاء في صحة جيدة، وعند فقدان الوزن سريعا يفقد الجسم الكثير من البروتينات.