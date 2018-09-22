الأسباب وراء انخفاض تحويلات الأجانب إلى 141 مليار ريال

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المغلوث، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، عن الأسباب وراء انخفاض تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2017 إلى 141 مليار ريال، بنسبة تراجع 7% مقارنة بعام 2016 م.

وعزا ” الملغوث ” ، تراجع تحويلات الأجانب إلى عدة أسباب، تتمثل في:

– مغادرة الكثير من الأجانب بعد إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

– الحد من التستر التجاري.

– قلة المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية.

– مراقبة تحويلات الأموال؛ لما لها من أسباب قد ترتبط بدعم الإرهاب وغسل الأموال.

– تراجع حجم الاقتصاد العالمي.

– انخفاض المبيعات والقوى الشرائية؛ الأمر الذي جعل أصحاب الشركات يلجأون إلى تخفيض عدد العمالة الأجنبية.

– دور وزارة العمل في توطين العديد من الوظائف؛ خصوصًا في قطاعات التجزئة.

جدير بالذكر، أن تحويلات الأجانب العاملين بالمملكة إلى الخارج، قد وصلت خلال عام 2010 إلى نحو 98.8 مليار ريال، بنسبة نمو 17% عن العام الذي سبقه 2009.