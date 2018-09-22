رئاسة الحرمين تسمح للمعتمرين والصائمين بإدخال الأطعمة للمسجد الحرام

عادل الحربي (صدى):

أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توجيهاته إلى الإدارات المختصة بالمسجد الحرام، بالسماح للزوار والمعتمرين والصائمين بإدخال بعض الأطعمة لإتمام إفطارهم.

جاء ذلك تسهيلًا وتيسيرًا على الصائمين، حيث سمحت رئاسة الحرمين بذلك بعد إجراء استطلاع لآراء قاصدي المسجد الحرام والصائمين، مع ضرورة استشعار قدسية المكان والإسهام في جعله مكانًا طاهرًا نظيفًا خاليًا من بقايا الأطعمة ومخلفاتها.