” سلمان للإغاثة ” يوقّع برنامجا تنفيذيا لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في عدة محافظات

الرياض(صدى):

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض أمس الأول، برنامجًا تنفيذيًا لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في عدة محافظات يمنية بالتعاون مع مستشفى بن زيلع في مدينة سيئون.

وقّع البرنامج مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز.

وعقب التوقيع عبّر نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي في تصريح صحفي عن سعادته بتوقيع هذا البرنامج الذي سيخدم الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناة المرضى والمصابين، مبينًا أن البرنامج الجديد يأتي استكمالاً للعقود السابقة التي وقعت مع خمسة مستشفيات لعلاج الجرحى اليمنيين داخل اليمن، موضحًا أنه سيتم من خلال هذا البرنامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين وفق المعايير الطبية لعدد 200 جريح، ويضاف هذا العدد للأعداد السابقة التي تم علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن البالغ 56197 جريحًا ومصابًا يمنيًا، مفيدًا أن ذلك ساعد القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية وعودة الطاقم الطبي في استئناف عمله في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور الوادعي حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأشقاء اليمنيين في أنحاء الجمهورية اليمنية في جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

يأتي هذا التوقيع استمرارًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن.