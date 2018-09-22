” تقويم التعليم ” تستضيف 154 خبيرا لتطوير مسودات معايير المناهج

الرياض(صدى):

تعقد هيئة تقويم التعليم ممثلةً ببرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم، ورشة عمل لتطوير مسودات المعايير لصفوف التعليم (1 -12)، بمشاركة 154 خبيرًا يمثلون أعضاء الفرق العلمية والمختصين والمشرفين والمعلمين.

وتركز الورشة على تطوير المسودات في ضوء التغذية الراجعة من المحكمين، إضافة الى عرض إرشادات كتابة الأدلة الإرشادية لتطبيق معايير مناهج التعليم ومتطلباتها.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة لقاءات وبرامج تنظمها الهيئة لتطوير معايير مناهج التعليم، التي تعد الأساس الذي ترتبط به مشروعات التطوير النوعي للتعليم، كونها تحدد ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه من المعارف، والقيم، والمهارات، وما يستطيع أداءه في مجال التعلم المستهدف حسب المستويات والصفوف الدراسية.