فنانة شهيرة تكشف معاناتها مع زوجها وتنشر صورتها بعد ضربه لها

بوغوتا(صدى):

إتهمت الممثلة الكولومبية ​إيلن مورينو​، زوجها ​أليخاندرو غارسيا​ بالتعرض لها بالضرب، لأنها رفضت أن تكشف له الرسائل التي تلقتها على هاتفها أثناء رحلة قاما بها إلى ​المسكيك​، وقد تعين عليها الخضوع إلى عمليات عدة في وجهها، بسبب جروح أصيبت بها في أنفها وعينها.

ونشرت مورينو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها وقد ظهرت على وجهها آثار الضرب ، جاء ذلك بعدما امتنعت عن الظهور عبر مواقع التواصل، وكتبت: ” أصدقائي، أعلم أنكم تنتظرون صوراً جديدة لي.. آسفة، لكن مع مرور الوقت، ستفهمون لماذا لم أفعل ذلك ؟ ” .

إلا أنها فأجات الجميع بعد ذلك بنشر صورة لها بوجه متورم , وكتبت “نقرأ أحياناً عبارات مثل (لا شكّ في أنها أثارت غضبه، لا أحد يعلم ما فعلته، ربما تستحق ذلك)، هي جمل موجودة في لاوعينا ونحن نوافق عليها من دون انتباه”.