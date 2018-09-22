خلال شهر.. المملكة تستورد ساعات سويسرية بـ 19 مليون دولار

عادل الحربي (صدى):

قامت المملكة باستيراد ساعات سويسرية بقيمة 18.7 مليون فرنك ” المبلغ نفسه بالدولار ” ؛ وذلك خلال أغسطس الماضي، حيث سجلت انخفاضًا قدره 14% مقابل 21.7 مليون فرنك في الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت المملكة بالمركز الـ 13 بين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، فيما جاءت الإمارات في المركز الـ 11، والكويت في الترتيب 21، وعُمان 23.

وتحتل الدول الخليجية ا بخلاف البحرين لمركز الرابع بين أكبر المستوردين بين دول العالم بعد ” هونج كونج والولايات المتحدة والصين ” ، وقبل ” بريطانيا، واليابان، وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا، وكوريا الجنوبية وفرنسا، وإسبانيا، وروسيا، وكندا، وتركيا ” .