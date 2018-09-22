4 حيل زوجية لحياة أسرية سعيدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

الخلافات والشجارات من الأمور الطبيعية في الحياة الزوجية، نتيجة المسئوليات والضغوط التي تواجه الزوجين طوال رحلة الحياة الزوجية، مما يتطلب أن يكونا الطرفين قادرين على إدارة تلك الشجارات، والتعامل مع الطرف الأخر خلالها، دون تجريح أو تطاول .

وتشير الدكتورة عبلة إبراهيم مستشار العلاقات الزوجية ، أنه لا بد على الزوجين أن يؤمنا تمام الإيمان بالحكمة القائلة : ” الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ” ، فلا بد أن يحرص الزوجين على ألا تؤثر هذه الخلافات أو حتى الشجارات على أساس العلاقة والود والحب الذي يجمعهما معا.

وتقدم دكتورة عبلة بعض النصائح للأزواج حتى لا يتحول الشجار والاختلاف الطبيعي إلى إهانات وصراعات تنتهي بشرخ في العلاقة، وجرح للمشاعر.

ومن هذه النصائح :

حذار أن يستخدم أحدكما عيوب أو نقاط ضعف الأخر خلال خلافكما معا، كمعاناته من زيادة الوزن على سبيل المثال، أو التلعثم أثناء العصبية أو ضعف شخصيته أمام شخص بعينه كالأب أو الأم، أو أحد الأصدقاء.

عند العراك مع شريك حياتك لا تحاول تحقيق الفوز، لمجرد إثبات وجهة نظرك، فلا تجعل مسألة الفوز أو الخسارة هي التي تتحكم في انفعالاتك، فقط حاول الدفاع عن وجهة نظرك التي تقتنع بها.

يجب أن تكون المعركة أو الخلاف الهدف منه توضيح مسألة أو وجهة نظر، واحذرا أن يتحول الأمر إلى خلاف شخصي يحاول من خلاله كل منكما جرح الأخر وهاجمته.

طالما أن الخلاف يفسد الأمور، فلا تحاولا اعتياده حتى لا تحطما حياتكما الزوجية بكثرة الخلافات والمعارك التي لا طائل منها، وحاولا النقاش بهدوء.