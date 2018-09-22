أهالي الطائف يرحبون بسمو ولي العهد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يزور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الطائف للمرة الأولى منذ تولي سموه ولاية العهد؛ لرعاية الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

وتشهد زيارة سمو ولي العهد تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان ولي العهد للهجن والذي أقيم في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2018، حتى يوم أمس الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018.

ودشن أهالي الطائف ومستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وسم ” #القائد_المجدد_ينير_الطائف ” ، معبرين عن سعادتهم بتشريف سمو ولي العهد لهم خاصة أنها تأتي بالتزامن مع اليوم الوطني الـ88.

وتزينت الطائف بالأعلام وصور سمو ولي العهد والصور الترحيبية المزينة بعبارات الحب والترحيب؛ احتفالًا بقدوم سموه معبرين عن مدى فرحتهم وزيارتهم.