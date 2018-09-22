بالصور.. السيطرة على حريق في محطة وقود بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق، مساء أمس الجمعة، في إحدى محطات الوقود الواقعة بحي الدعيثة في منطقة المدينة المنورة، دون وجود أي إصابات.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، من السيطرة على الحريق الذي نشب في خزان البنزين بالمحطة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمدينة العقيد خالد الجهني، أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات، خاصة في ظل سرعة الاستجابة من قبل الفرق.