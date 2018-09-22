السجن والغرامة لـ 7 فئات.. أبرز تعديلات نظام مكافحة الرشوة
أقر مجلس الوزراء عدة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة، من حيث عدد الفئات التي تقع تحت طائلة النظام أو نص المادة ذاتها.
وأضافت التعديلات الجديدة فئتي ” موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفي المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية ” إلى الفئات التي تقع تحت طائلة النظام لترتفع إلى 7 فئات بدلًا من 5 فئات.
كما تضمنت التعديلات الجديدة على النظام إضافة عبارة ” أو وعد بها ” ، ليكون بالنص الآتي: ” من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
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