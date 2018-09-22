سما المصري بعد إعلان توبتها: مستريحة نفسيا وسأرتدي فورمال

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري على قرار حذفها صورها الجريئة وتوبتها، الذي اعلنت عنه يوم الخميس الماضي.

وأكدت ” سما المصري ” أن هذا القرار جاء عن اقتناع تام، ودون تدخل من أحد أو أي تأثير عليها، لافته إلى أن أزمتها المرضية الأخيرة دفعتها للتفكير حول ما تقدمه أو تظهر به.

وقالت ” صوري كانت عريانة وأوفر وماكنتش مركزة ده حلال ولا حرام، بس متأكدة إن ربنا هيحاسبني عشان كده توبت عنها ” ، مشيرًا إلى أنها لن تلجأ إلى الملابس العارية مرة أخرى.

وعن قرارها في ارتداء الحجاب، أوضحت سما المصري أن هذه الخطوة لم تقرر اتخاذها بعد وهو أمر مؤجل حاليًا بالنسبة لها، لافته إلى أن قرار التوبة جعلها أكثر راحة، قائله ” كنت بتناول مهدئات لكن الآن أنا مستريحة نفسيًا ” .

وكانت سما المصري، تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل، وأعلنت بعدها مباشرة عن حذف صورها الجريئة.

اقرأ أيضًا :