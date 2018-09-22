بالفيديو.. طفلة يمنية تقص شعرها وتوجه رسالة لقبائل بلادها
وجهت طفلة يمنية رسالة إلى قبائل بلادها، من خلال قص شعرها تعبيرًا عن غضبها من الحال الذي وصل إليه اليمن على يد مليشيا الحوثي الإيرانية.
وظهرت الطفلة التي تدغى غزلان أحمد، في مقطع فيديو ممسكه بخصل شعرها التي قصتها،لافته إلى أنها أقدمت على هذا الأمر لإثارة حمية القبائل والقضاء علي المليشيا الإرهابية.
ومن جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الطفلة بتصرفها عبرت عن صوت الملايين من أطفال اليمن، مطمئنًا الطفلة بقرب القضاء على الحوثيين.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34287 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلها😐
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34287 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي عادة قديمة
إذا كشفت الحرمه عن وجهها او قصت شعرها
في حالة الحروب بين القبايل
فمعناته أن الأمور وصلت لحدها
ودافعوا عن شرفكم
ولا ترونا بنروح فيها
الحركة هذي تخلي الجبان
على قولة عبدالله السدحان
ذيبن أمععععععععط
حتى الرجاجييل كان لانصى قبيلة وراسه مكشوف وأغبر
ولا حافي
نفس الشي معناته ملهوف ويبي الفزعه ولا الأمان
عندنا المثل يقول
لاشفت الحافي قل ياكافي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18967 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يحفظها منهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18967 ] نشر منذ 47 دقيقة
افزعو يا قبايل اليمن
alfahd42[ عدد التعليقات: 18967 ] نشر منذ 46 دقيقة
ولا فكينا عليكم القرني قاهرهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19754 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم اني اسألك ان تدمر ايران ومن حالفهم ومن تبعهم وارح العالم من شرهم