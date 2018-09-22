بالفيديو.. طفلة يمنية تقص شعرها وتوجه رسالة لقبائل بلادها

فهمي محمد(صدى):

وجهت طفلة يمنية رسالة إلى قبائل بلادها، من خلال قص شعرها تعبيرًا عن غضبها من الحال الذي وصل إليه اليمن على يد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وظهرت الطفلة التي تدغى غزلان أحمد، في مقطع فيديو ممسكه بخصل شعرها التي قصتها،لافته إلى أنها أقدمت على هذا الأمر لإثارة حمية القبائل والقضاء علي المليشيا الإرهابية.

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الطفلة بتصرفها عبرت عن صوت الملايين من أطفال اليمن، مطمئنًا الطفلة بقرب القضاء على الحوثيين.