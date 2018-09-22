بالفيديو.. يسرا: تعرضت للموت خلال مهرجان الجونة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية يسرا، عن تعرضها لحادث كان قد يؤدي بحياتها خلال افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت يسرا خلال لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه أثناء توجهها إلى غرفتها بصحة منة شلبي، تمزق فستانها فجأة وكانت لتجد نفسها تحت عجلات إحدى السيارات إلا أن منة شلبي أنقذتها من الموت في اللحظة الأخيرة.

وعن مهرجان الجونة، أكدت يسرا أن نجاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى كان أكبر من توقعاتها.

وكان انطلق مساء الخميس الماضي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور مسؤولين مصريين، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب.