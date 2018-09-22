بالصور.. تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة، وذلك بعد دخول مهرجان ولي العهد للهجن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل أكبر مهرجان لرياضة الهجن على مستوى العالم.

وأوضحت الهيئة أنه تم انتخاب الأمبر عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن، وانتخاب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائبًا للرئيس.

يُذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أقامت، أمس الجمعة، حفلًا ومأدبة غداء للوفود المشاركة واللجان المنظمة للمهرجان بمنتزه الرجف بالطائف.

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