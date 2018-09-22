بالصور.. ميدان التايمز يتزين بصور القيادة وعلم المملكة
واصلت المعالم السياحية والشهيرة على مستوى العالم في دعم المملكة ومساندتها والاحتفال بها في عيدها الوطني الـ88.
وتزين ميدان التايمز، أمس الجمعة، بصور القيادة الرشيدة احتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة، حيث انتشرت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعلم المملكة في الميدان.
وكان تزين برج القاهرة باللون الأخضر، كما احتفت الكويت باليوم الوطني بانتشار اللون الأخضر ورفع علم المملكة والأناشيد السعودية، واستقبل مطار دبي طائرة تابعة للخطوط السعودية بعرض خاص.
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دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34271 ] نشر منذ 1 ساعة
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍
دام عزززززززك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦😘😘😘
qlq[ عدد التعليقات: 3965 ] نشر منذ 58 دقيقة
…
عز عز عز عز عز عز عز
ياالمملكة العربية السعودية
alfahd42[ عدد التعليقات: 18937 ] نشر منذ 55 دقيقة
دام عزززززززك ياوطن ووفق ولاة امرنا لكل خير للاسلام والمسلمين