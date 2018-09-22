بالصور.. عروض ضوئية ونوافير راقصة تبهر الزائرين لجدة في اليوم الوطني

جدة(صدى):

جذبت العروض الضوئية والنوافير الراقصة زائري جدة الذين عبروا عن مشاعر الفرح والسرور بمناسبة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، حيث كانت خيارات وفرص ترفيهية لكافة شرائح المجتمع للاحتفاء بهذا الوطن العظيم .

وكان للعروض ثلاثية الأبعاد على واجهة مبنى فندق الريتز كارلتون حضورها في هذه المناسبة على ضفاف كورنيش جدة الساحر إلى جانب الجداريات المختلفة ، ومعارض الفنون ، ورياضة المشي والدرجات الهوائية.

في حين اكتمل تهيئة المرافق السياحية بمحافظة جدة كالحدائق , والساحات العامة , والواجهات البحرية , والشواطئ , لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني, وعمل الصيانة اللازمة لها ، كما اكتست المرافق العامة والميادين الرئيسية بمحافظة جدة حلة الفرح التي يطرزها شعار المملكة وعلم الوطن الأخضر المنقوش عليه كلمة التوحيد ، والذي تم تعليقه بأحجام مختلفة على مختلف الشوارع والطرق الرئيسية استعداداً لبدء احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، والذي يتجسد معه روح التلاحم والانتماء لهذا الوطن وقيادته .

كما بذلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية مجهوداتها واستعداداتها للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف أرجاء المحافظة وشوارعها وطرقها الرئيسية ، ومرافقها العامة وذلك من خلال تعليق الأعلام واللوحات التي تحمل العبارات الوطنية في صورة تعزز الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي .

وتشهد مختلف أنحاء وأرجاء المحافظة إقامة جملة من الفعاليات المتنوعة التي تتماشى مع اليوم الوطني وتوفر الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع للاحتفاء بهذه الذكرى الغالي ، حيث تشهد واجهة جدة البحرية عروضاً شعبية وسوقاً للحرف، ومعرض فني وطني، وأنشطة للأسر المنتجة وعروض ليزر والعاب نارية وفعاليات أخرى استخدمت فيها وسائل التقنية للترفيه عبر شاشات مائية تستعرض صور المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر .

وعلى مدى أربعة أيام، سيكون زوار جدة التاريخية بمختلف فئاتهم العمرية واهتماماتهم، على موعد مع الفعاليات التي تتكامل فيها الثقافة والمعرفة والترفيه، في بيئة بصرية يمتزج فيها حضور مظاهر التراث مع الفن والتقنية، لمنح الزوار تجربة فريدة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أهم شواهد التاريخ الوطني، وتعزيز روح الانتماء لدى الزوار؛ من خلال إعادة ذاكرتهم إلى مرحلة توحيد المملكة ومالها من ارتباط وثيق بجدة التاريخية، وهي المنطقة المعتمدة كمنطقة تراثية عالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو ” .