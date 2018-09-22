مقتل مواطن خمسيني في مشاجرة بجدة
توفى مواطن خمسيني، بعد تعرضه للضرب بعصا على رأسه من قبل أحد الأشخاص، في حي المنتزهات بجدة.
وتمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على المعتدي على الخمسيني، حيث وقع خلاف بين شخصين في حي المنتزهات حتى تطور الأمر إلى مضاربة بالعصا وتلقى الخمسيني الضربة التي أفقدته حياته.
وتوجهت فرق الهلال الأحمر الأحمر إلى مكان الحادث، وبالكشف تبين وفاة الخمسيني في الحال، في الوقت الذي باشرت فيه دوريات الأمن بجدة أعمالها حتى ألقت القبض على المعتدي وتحفظت على أداة الجريمة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34271 ] نشر منذ 1 ساعة
جده مليانه ممن يتوهمون أنهم أحفاد
ل عنتر بن شداد
يبي الناس تمشي على كيفه ولا ياويلهم
بيذبحهم
ومواقع التواصل موجودة وشريطية جمع الديات متوفرين
لشحذ الدية
وكبار السن جاهزين للطلبات وتكفى
وحب الخشوم
الله يعين بس😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 18937 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله