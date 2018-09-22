مقتل مواطن خمسيني في مشاجرة بجدة

نايف السالم(صدى):

توفى مواطن خمسيني، بعد تعرضه للضرب بعصا على رأسه من قبل أحد الأشخاص، في حي المنتزهات بجدة.

وتمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على المعتدي على الخمسيني، حيث وقع خلاف بين شخصين في حي المنتزهات حتى تطور الأمر إلى مضاربة بالعصا وتلقى الخمسيني الضربة التي أفقدته حياته.

وتوجهت فرق الهلال الأحمر الأحمر إلى مكان الحادث، وبالكشف تبين وفاة الخمسيني في الحال، في الوقت الذي باشرت فيه دوريات الأمن بجدة أعمالها حتى ألقت القبض على المعتدي وتحفظت على أداة الجريمة.