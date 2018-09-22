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رئيس الفيحاء بعد الخسارة: اتحمل مسؤولية اخفاقات الفريق

رئيس الفيحاء بعد الخسارة: اتحمل مسؤولية اخفاقات الفريق
طلال الغامدي(صدى):

تحمل رئيس نادي الفيحاء سعود الشلهوب، تردي وسوء نتائج الفريق في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الشلهوب ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نحن كإدارة نادٍ، مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الكيان، باذلين الجهد بما يجعل هذا الكيان مميزًا، في جميع نشاطاته ” .

وأضاف ” الفريق الأول، أتحمل أنا وزملائي في الجهاز الإداري، أمام كل فيحاوي مخلص، مسؤولية ما يحصل في الفريق من إخفاقات، وبإذن الله ثم بوقفتكم ودعمكم المعنوي، سنعمل جاهدين على التصحيح ” .

يُذكر أن الفيحاء تعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري، حيث خسر اليوم أمام الاتفاق بنتيجة 3-0، وكان خسر أمام الهلال بنتيجة 1-0، والشباب 3-1 في أول جولتين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 16 دقيقة

حال الفيحاء والاتحاد لايسر القلب و الخاطر كلا منهم تلقي 3 هزائم من بداية الدوري لابد ان يتخذو اجراء فوري بتغيير المدربين والبحث عن الافضل كي لايفوتهم قطار الدوري السريع

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