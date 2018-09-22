رئيس الفيحاء بعد الخسارة: اتحمل مسؤولية اخفاقات الفريق

طلال الغامدي(صدى):

تحمل رئيس نادي الفيحاء سعود الشلهوب، تردي وسوء نتائج الفريق في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الشلهوب ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نحن كإدارة نادٍ، مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الكيان، باذلين الجهد بما يجعل هذا الكيان مميزًا، في جميع نشاطاته ” .

وأضاف ” الفريق الأول، أتحمل أنا وزملائي في الجهاز الإداري، أمام كل فيحاوي مخلص، مسؤولية ما يحصل في الفريق من إخفاقات، وبإذن الله ثم بوقفتكم ودعمكم المعنوي، سنعمل جاهدين على التصحيح ” .

يُذكر أن الفيحاء تعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري، حيث خسر اليوم أمام الاتفاق بنتيجة 3-0، وكان خسر أمام الهلال بنتيجة 1-0، والشباب 3-1 في أول جولتين.