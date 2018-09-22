بالفيديو.. احتفال اليوم الوطني للمملكة داخل مول ” الأفنيوز ” بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

احتفلت الكويت حكومة وشعبًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة، حيث احتفل المتسوقون داخل ” الأفنيوز مول ” بالأناشيد والأغاني.

وظهر في مقطع فيديو احتفال المتسوقون في المول، ووجود فرقة غنائية تتكون من عدة أشخاص يحملون علم المملكة ويرددون الأهازيج السعودية.

وتفاعل المتسوقون مع الفرقة احتفالًا باليوم الوطني للمملكة معبرين عن سعادتهم ومشاعر الأخوة والمحبة بين الشعبين.

وكانت أبراج الكويت تزينت بالعلم السعودي واللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني للمملكة، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمني محمد بن سلمان.

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