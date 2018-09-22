مواهب وابداعات تتغنى بحب الوطن

يأتي اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه هذا العام باعثاً في النفوس مشاعر الإعتزاز من مختلف مناطق اللملكه ومدنها وقراها.. ذلك لان الوطن هو ارض الأباء و الأجداد وهوحاضرنا ومستقبل ابناؤنا، نعيش فيه ونعمل على ازدهاره وتقدمه، ننتمي اليه ، ننتمي لأهله وثقافته واسطورته الخاصه ، ننتمي لأرضه وسماؤه ،ننتمي للغته وجنسيته ، ننتمي لترابه ومائه ، ننتمي لفكره ومكانته لين الدول.

لذا كان التغني بالوطن صوره من صور المواطنه الصالحه بل هو ايضا شكل من اشكال ترسيخ الوطن في قلوب المواطنين.

فمثلا الرسم هو تعبير عن الأفكار والمشاعر يتم من خلاله خلق صوره جماليه بلغه بصريه، فالرسام يعبر عن هذه اللغه بأشكال وطرق مختلفه وخطوط والوان حيث يقوم الرسام بإختيار اشكال معينه مثل الجداريه او اللوحه فتتظافر الجهود بالإضافه الى اسلوب الفنان الخاص ليحقق بها صوره جماليه فريده ومختلفه.

فهنيئا لك ياوطني ان ضممت بين جناحيك المبدعين والموهوبين ليتسابقوا في التعبير عن مشاعرهم وحبهم للوطن.

وهنيئا لنا ابناء محافظة طريف بعد فضل الله وكرمه ان قام سعادة المحافظ بدر بن نجر الصقر بتبني فكرة الرسم على اطول لوحه جداريه في العالم لرسام الوطن الموهوب والمبدع بدر البلوي،فالإبداع ابتكار ينم عن آصالته، ينم عن عبقريته ويكشف لنا عن قدرته الإبداعيه لاسيما اذا كان المرسوم هو المؤسس لهذا الوطن ،رجل الملحمه البطوليه التي تتواصل ثمارها عاما بعد عام يتوالى فيه ابناؤه الكرام الى عامنا هذا .