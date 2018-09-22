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  3. شاهد .. امرآة تهدد زوجها بإطلاق النار عليه اذا تزوج آخرى

شاهد .. امرآة تهدد زوجها بإطلاق النار عليه اذا تزوج آخرى




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 29 دقيقة

لاحول تذبح زوجها والخبر الثاني تقتل زوجها الثري
وش فيهن النسوان رحنا فيها

[ عدد التعليقات: 11259 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههههه. يخوي الفـــــــهد .
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واحد عنده مشـاكل مَـع زوجته .
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قالــوا له طلقــها وإخـذ إختـــها .
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قـال الله يلعــن ألثنــــتين .😂.

[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يصلح الثنتين ههههههه

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