حريق جهاز الرصد الألي بطريق بيشة – الرين والشرطة تحقق
باشرت الجهات الأمنية في بيشة، اليوم الجمعة، واقعة تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق بيشة – الرين بالقرب من مفرق طريق خادم الحرمين شرق بيشة للإحتراق بفعل فاعل.
وأوضحت ” مصادر أمنية ” ، أنه تم مباشرة الحادثة من قبل المختصين، ولا يزال البحث جاريًا للتعرف على المتسبب، وتم حضور دورية من مرور بيشة ومندوب ساهر وجاري إعادة الجهاز للعمل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18915 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله وش يبي في الجهاز
حتى الاجهزه ماسلمت من المخربين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54479 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين ,,
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34259 ] نشر منذ 35 دقيقة
مفروض الدولة تضع جائزة مالية لكل من يبلغ
أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض
على مخربين الممتكات العامة😐