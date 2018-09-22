  • الجمعة 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حريق جهاز الرصد الألي بطريق بيشة – الرين والشرطة تحقق

حريق جهاز الرصد الألي بطريق بيشة – الرين والشرطة تحقق

حريق جهاز الرصد الألي بطريق بيشة – الرين والشرطة تحقق
أبها(صدى):

باشرت الجهات الأمنية في بيشة، اليوم الجمعة، واقعة تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق بيشة – الرين بالقرب من مفرق طريق خادم الحرمين شرق بيشة للإحتراق بفعل فاعل.

وأوضحت ” مصادر أمنية ” ، أنه تم مباشرة الحادثة من قبل المختصين، ولا يزال البحث جاريًا للتعرف على المتسبب، وتم حضور دورية من مرور بيشة ومندوب ساهر وجاري إعادة الجهاز للعمل.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18915 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله وش يبي في الجهاز
حتى الاجهزه ماسلمت من المخربين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *