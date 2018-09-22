حريق جهاز الرصد الألي بطريق بيشة – الرين والشرطة تحقق

أبها(صدى):

باشرت الجهات الأمنية في بيشة، اليوم الجمعة، واقعة تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق بيشة – الرين بالقرب من مفرق طريق خادم الحرمين شرق بيشة للإحتراق بفعل فاعل.

وأوضحت ” مصادر أمنية ” ، أنه تم مباشرة الحادثة من قبل المختصين، ولا يزال البحث جاريًا للتعرف على المتسبب، وتم حضور دورية من مرور بيشة ومندوب ساهر وجاري إعادة الجهاز للعمل.