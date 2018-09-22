بالفيديو.. موقف محرج للأمير ” هاري ” لمحاولة تقبيل امرأة مسلمة
أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداوله من قبل عدد من المغردين، اليوم الجمعة، أظهر تعرض الأمير ” هاري ” لموقف محرج، عقب رفض رئيس جمعية ” هب كوميونيتي كيتشن ” المسلمة ” زهيرة غاسوالا ” السماح للأمير بتقبيلها خلال استقبالها هو وزوجته في حدث ثقافي بقصر كنسينغتون بلندن.
وأوضح ” الفيديو ” ، تراجع السيدة المحجبة التي كانت ترتدي رداءً طويلًا إلى الوراء، في محاولة منها لتفادي الأمر، ما اضطرّه إلى تقبيل الهواء 3 مرات بدلًا من خدّها.
جاء ذلك خلال تواجده مع زوجته ” ميغان ماركل ” ، في حدث إطلاق كتاب خاص بالطبخ، حيث علّق مغردون بأن الأمير هاري كان يدرك أنه لا يتوجب عليه مصافحة أو تقبيل المرأة المسلمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54463 ] نشر منذ 22 دقيقة
ممتاز ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18907 ] نشر منذ 20 دقيقة
يستاهل الكسحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18907 ] نشر منذ 20 دقيقة
غبي يحسبنها من مطاياه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 20 دقيقة
فوائد القبلة للرجال والنساء ‹☺›
💋💋🙈🙈🙈
سواء كانا متزوجين أم ﻻ؟
القبلة لها فائدة كبيرة جداً للرجل وللمرأة
فهي حيااة الروح وسكن الجسد ومتعة الدنيا
ولا يستطيع أحد أن يستوعب مدى أهمية القبلة إلا من يفتقدها
فالقبلة هي التي تدلنا على إتجاه الصلاة ..‹😌›
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
والله يهديكم🙊🙈ويعّدل تفكيركم 😶🙄ويصفي نياتكم 😂😂تموتون علئ قله الأدب😂😂😂💔💔💔
alfahd42[ عدد التعليقات: 18907 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يصلحك يا القرني لازم تحورف في السوالف
zezu[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 13 دقيقة
واضح انه يلف ويدور..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 10 دقائق
يازين الكسحه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 9 دقائق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😘
alfahd42[ عدد التعليقات: 18907 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههه