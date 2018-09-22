بالفيديو.. موقف محرج للأمير ” هاري ” لمحاولة تقبيل امرأة مسلمة

لندن(صدى):

أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداوله من قبل عدد من المغردين، اليوم الجمعة، أظهر تعرض الأمير ” هاري ” لموقف محرج، عقب رفض رئيس جمعية ” هب كوميونيتي كيتشن ” المسلمة ” زهيرة غاسوالا ” السماح للأمير بتقبيلها خلال استقبالها هو وزوجته في حدث ثقافي بقصر كنسينغتون بلندن.

وأوضح ” الفيديو ” ، تراجع السيدة المحجبة التي كانت ترتدي رداءً طويلًا إلى الوراء، في محاولة منها لتفادي الأمر، ما اضطرّه إلى تقبيل الهواء 3 مرات بدلًا من خدّها.

جاء ذلك خلال تواجده مع زوجته ” ميغان ماركل ” ، في حدث إطلاق كتاب خاص بالطبخ، حيث علّق مغردون بأن الأمير هاري كان يدرك أنه لا يتوجب عليه مصافحة أو تقبيل المرأة المسلمة.