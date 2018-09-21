سعيد العجل(صدى):

عبر الشيخ محمد بن سعد الناصري القاضي بمكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية عن تجديد الولاء والبيعة لقادة هذه البلاد وجاء في تعبيره قصيدة شعرية تطرق فيها للعديد من الصفات الحميد لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد .

وقد أطلق الشيخ الناصري على قصيدته عنوان ” شٓـبيهُ الجٓــدّْ ” موضحاً أن القصيدة أتت حُبــّـاً وطاعةً حيث ذكر مشابهة الأمير محمد بجده المؤسس الملك عبدالعزيز خٓـلْقاً .. وعزاً .. ومجداً عاداً ذلك تناسٓلٓاً للمجدُ كابراً بعد كابرْ ؛ مِن محمّـــد بن سعود حتى استقرّ لدى محمّد بن سلمان دولةً بعد دولة؛ وهاهي : ” الدولة في طٓـوْرِها الرّابع ” على يديه تُبنى .وتتأسّس .وتتجدّد .وتتوثّب .. نترككم مع أبياتُ ” بيعة ” و “ولاء” لولاية العهد .. ياشبيه الجٓـدّ شبيه الجد : أبا سٓــلمـٓــــانٓ قٓــد حُـزْتٓ المٓـعٓـالي ونِـلتٓ العٓـهْــدٓ يٓـا فٓـــخْــرٓ الــرِّجــٓالِ بٓنٓيــْـتٓ برُؤيٓـــــةٍ أحْــٰلامٓ شٓــــعْـــبٍ فجٓــاءت تمتطٓــي ومْضٓ الخٓيٓــــالِ تعٓــالٓى فِــعْلُــكٓ المشهودُ حقّـــاً وأضــحى في الدُّنٓـا ضٓــرْبٓ المثالِ تحدّيتٓ الظُّــروفٓ بِــكُـــــلِّ عٓٓــــزْمٍ فذكـرُك راسخٌ مثلٓ الجبالِ رِوٓاقُ.