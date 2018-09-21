د. مهدي القرني: اليوم الوطني.. تفاني قادة.. ووفاء وولاء شعب أكد أن إنجازات عهد الملك سلمان أدهشت العالم

سعيد العجل(صدى):

قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني إن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني(88) يطل علينا هذه الأيام ومملكتنا الحبيبة تحقق إنجازا تلو إنجاز وتطلق مشاريع تلو مشاريع في ظل العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-رعاهما الله وسدد خطاهما-. وهو عهد إنجازاته لا تعد وتحصى وأدهشت العالم أجمع.

وأكد د. مهدي القرني أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى يجدد خلالها الشعب السعودي بمختلف فئاته البيعة والولاء لقادة هذه البلاد الذين تفانوا في توفير الرفاهية لإنسان هذه البلاد الطاهرة والمباركة، لينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل وطن تليد وغالي بنى صرحه الشامخ الملك المؤسس عبد العزيز –رحمه الله- وأقام دعائمه على شرع الله وسنه نبيه، ليسير من بعد أبناؤه الملوك البررة، حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-رعاه الله- الذي أكمل لبنات هذا الصرح.

وزاد د.مهدي القرني: إن أكثر إنجازات عهد خادم الحرمين الشريفين تمثلت في الاهتمام بإنسان هذه البلاد وتلبية احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، مما زاد من تلاحم الشعب مع قيادته الرشيدة، فبادولوا قادتهم حبا بحب ووفاءا بوفاء وإخلاصا بإخلاص في صورة أدهشت العالم أجمع، مضيفا: لذلك لا غرابة في أن تشهد مملكتنا الحبيبة إنجازات وتطورا وتقدما في مختلف المجالات، بل وتعدت الإنجازات والانطلاقات والقفزات العالية لبلادنا لتنداح خارجيا، حيث احتلت المملكة مكانة مرموقة وعززت من وجودها الإقليمي والعالمي، وأصبح لها صوت قوي ومسموع في كافة المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن نعمة الأمن والأمان التي عمت كل ربوع مملكتنا الحبيبة.

وختم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني حديثه مؤكدا أن الشعب السعودي يعيش في رغد العيش والسلام في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه ونصره- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. فلنبتهل إلى الله تعالى أن يحفظ علينا قادتنا وأن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.