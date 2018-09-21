بالصور.. مراكز الأحياء بجدة تقيم ٢٢ حفل بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

سعيد العجل(صدى):

تقيم جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ابتداءً من يوم غد السبت اكثر من ٢٢ حفل بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني السعودية ٨٨ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المفغور له بأذن الملك عبدالعزيز آل سعود.

ويتخلل الاحتفالات اكثر من ٦٠ فعالية ترفيهيه وثقافية واكثر من ١٥٠ مبادرة تطوعية وطنية وتوعوية.

وهذا وقد اعرب الامين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة سعادة الدكتور عبدالله صالح الغامدي عن شكرة وتقديرة لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على موافقته الكريم بأقامة الاحتفالات والشكر الجزيل لسمو محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي بجدة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على دعمه وتوجيهاته المستمر.

واوضح الامين العام بأن هذه الحتفالات تأتي بأشراف من أمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة ومجلس التنمية السياحية بجدة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع امانة جدة وبرعاية ومسؤولية مجتمعية من شركة يورك.

هذا وقد اوضح الامين العام بأنه يوم السبت ٢٢ محرم سيقام حفل كل من مركز المنتزهات والمحمدية النسائية ومركز الحمدانية الرجالي فيما سيقام يوم الاحد ١٣محرم في الياسمين مول حفل كلا من امانة الجمعية ومركز السامر .ومركز المنار والنزلة والشاطئ النسائية وفي اماكن

اخرى في نفس التوقيت يقام حفل الصفا والمنتزهات والروضة والشاطئ وكيلو ١٤ الرجالية ، فيما سيكون يوم الاثنين ١٤ محرم حفل مركز المرجان النسائي والسليماني الرجالي.

اما يوم الثلاثاء ١٥ محرم يسكون حفل مركز شمال جدة والشاطئ النسائية فيما سيكون حفل يوم الاربعاء ١٦ محرم لمركز الروضة والأمير فواز النسائية ويوم الخميس ١٧ محرم حفل مركز حي النهضة النسائي هذا وسيقام حفل مركز الصفا النسائي يوم ٢٢ محرم.

والجدير بالذكر ان جمعية مراكز الأحياء مؤسسة اجتماعية بمعايير عالية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتهدف إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.

وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى .