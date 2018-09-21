شركة بن زقر توفر 24 وظيفة شاغرة في 8 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأكدت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من طالرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وجازان، والطائف، وبريدة، والهفوف.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الطائف)، موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الدمام)، و موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ بريدة)، وموظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ جدة)،و موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة)،و موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الرياض)،وموظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الهفوف)،و موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ جازان).

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا..