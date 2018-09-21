بالفيديو.. غواصون سعوديون يحتفلون باليوم الوطني في قاع البحر

علي القحطاني (صدى):

احتفل فريقا غوص سعوديان، باليوم الوطني الـ88 على طريقتهم الخاصة.

وغاص الفريقان إلى عمق 88 قدمًا تحت البحر، ومن ثم بدأو في تأدية العرضة السعودية في قاع البحر.

وحمل الفريقان سيوفًا أثناء أداء العرضة، كما ارتدوا الغتر والأشمغة والعقل.

httpbv://youtu.be/daKCgr3r_xc