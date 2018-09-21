بالفيديو.. غواصون سعوديون يحتفلون باليوم الوطني في قاع البحر
احتفل فريقا غوص سعوديان، باليوم الوطني الـ88 على طريقتهم الخاصة.
وغاص الفريقان إلى عمق 88 قدمًا تحت البحر، ومن ثم بدأو في تأدية العرضة السعودية في قاع البحر.
وحمل الفريقان سيوفًا أثناء أداء العرضة، كما ارتدوا الغتر والأشمغة والعقل.
httpbv://youtu.be/daKCgr3r_xc
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 57 دقيقة
👏👏👏👏👏👏👍
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 55 دقيقة
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شعب ماله.حل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 53 دقيقة
احسنهم الي لابس ثوب وغتره والكراعين زرق استوت الشغله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54463 ] نشر منذ 44 دقيقة
ممتاز ,,