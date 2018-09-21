بالصور.. الحياة الفطرية : ضبط مخالفين لمنع صيد الطيور بمكة المكرمة
تمكنت فرق قوة حماية المناطق المحمية التابعة لهيئة الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، من ضبط مخالفين لمنع صيد الطيور في منطقة حظر الصيد.
وأوضحت ” الهيئة ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم تحرير محاضربالمخالفات وتسليمهم ووسائل الصيد، لأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار بتطبيق منع الصيد على السواحل في منطقة مكة المكرمة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا في الشرقية ومالي دخل
ماسويت شي😕
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن تموه يا القرني
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 58 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂