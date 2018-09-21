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بالصور.. الحياة الفطرية : ضبط مخالفين لمنع صيد الطيور بمكة المكرمة

بالصور.. الحياة الفطرية : ضبط مخالفين لمنع صيد الطيور بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق قوة حماية المناطق المحمية التابعة لهيئة الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، من ضبط مخالفين لمنع صيد الطيور في منطقة حظر الصيد.

وأوضحت ” الهيئة ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم تحرير محاضربالمخالفات وتسليمهم ووسائل الصيد، لأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار بتطبيق منع الصيد على السواحل في منطقة مكة المكرمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن تموه يا القرني

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