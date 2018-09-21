الطلاسي يعد جماهير الهلال بمفاجآت في المدرجات خلال المباريات المقبلة
قال رئيس مجالس الجماهير الهلالية الاستاذ ياسر الطلاسي ان المدرج الهلالي سيكون مختلف في المباريات المقبلة مؤكدا أنه ستشهد تواجد الدخان والكيماوي والرولات والأعلام الكبيرة ومفاجآت أخرى.
وأوضح ياسر الطلاسي ” تغريدة ” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “جمهور الهلال الوفي والمبدع .. نظراً لكثرة الاستفسارات والمقترحات والملاحظات ، والتي تصل إلى مجلس الجمهور الهلالي والتي يوليها أهمية” .
و أضاف الطلاسي: ” فأننا نعدكم بمدرج مختلف في المباريات المقبلة تشاهدون خلاله الدخان والكيماوي والرولات والأعلام الكبيرة ومفاجآت أخرى “.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 1 ساعة
غلطان يالطلاسي
كانت ما تحدثت عنها وخليتها مفاجأه مثل ماذكرت
انت شايف مدى التقليد من الجماهير الباقيه ف اكيد الحين بيسبقونك طالما تكلمت عنها وراح اذكرك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههه😊توكم بتبدون فيها👀😮😁قد عفناها حنااا💪💚😊😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 51 دقيقة
اسير الاقدار مع بالغ احترامي لك وللجماهير الهلاليه بس نبي نمزح ونضحك شوي
نبدأ
هههههههه لا مهيب ذي
فتح عيونك زين اي تقليد اي خرابيط
حتى لو نقلد ما راح نقلد براطم حمر هههههه روج لمدرجكم على قولة ريسنا رغم اني مااوافقه في كلامه المفروض رئيس نادي مايقول كذا نحن جماهير نضحك بينا اوكيه لاكن الكبار مايصير
لا التفت ورائي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههه الاهلي اول من سووها خلاص شبعنا قال يقلدون
لا التفت ورائي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههه الاهلي اول من سووها خلاص شبعنا قال يقلدون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 44 دقيقة
وش ذا احترقوا والى ضريبه
هلالي متعصب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 41 دقيقة
أرجع وأقولك ياأختنا جنوبية وانت ياأخونا الفهد جماهير الهلال رقم ١ في الخليج ومن بين الآوائل في آسيا وطبعا العرب بعد جماهير المغرب العربي هذا إعتقادي لابل إيماني بالزعيم هلالي هلالي صوتك واصل للعلالي
هلالي متعصب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 36 دقيقة
وقريب إن شاء الله حتى جماهير المغرب العربي تصير بخبر كان 😋جمهور الهلال أروع جمهور عربي إبداااااااااااااااااااااااع وفكك من العناد يابنت قحطااان😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 32 دقيقة
الجماهير الهلاليه مافيها شك كثيره وخصوصا الصغار والسبب وفرة البطولات الهلاليه في السنوات الاخيره
بس روح للاعمار الكبيره وخذ استفتاء وشوف العدد
انا اقول لك النصر سابقا جماهيريته اكبر بس الان مافيه مقارنه الهلال اولا ثم ياتي بعده النصر والاتحاد والاهلي رابعا مع احترامي للجميع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههه😊طيب طيب ياخوي☺بنمشي لكم😊😁