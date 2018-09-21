الطلاسي يعد جماهير الهلال بمفاجآت في المدرجات خلال المباريات المقبلة

نواف السالم(صدى):

قال رئيس مجالس الجماهير الهلالية الاستاذ ياسر الطلاسي ان المدرج الهلالي سيكون مختلف في المباريات المقبلة مؤكدا أنه ستشهد تواجد الدخان والكيماوي والرولات والأعلام الكبيرة ومفاجآت أخرى.

وأوضح ياسر الطلاسي ” تغريدة ” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “جمهور الهلال الوفي والمبدع .. نظراً لكثرة الاستفسارات والمقترحات والملاحظات ، والتي تصل إلى مجلس الجمهور الهلالي والتي يوليها أهمية” .

و أضاف الطلاسي: ” فأننا نعدكم بمدرج مختلف في المباريات المقبلة تشاهدون خلاله الدخان والكيماوي والرولات والأعلام الكبيرة ومفاجآت أخرى “.