نشر : منذ 2 ساعتين 575 6 فيديوهات متنوعة شاهد .. في اليوم الوطني .. الفنانة وعد توجه كلمة للنساء الوسوم:السعودية
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله عليكي يخاله
ماتفوت ولا لحظة🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 1 ساعة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 51 دقيقة
كيف الوطن يكون بخير وأنت واشكالك تهايطين وسافرة ..اللهم لا تؤخذنا بما يفعله السفهاء منا ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم لا تؤخذنا بما يفعله السفهاء منا ..آمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 44 دقيقة
بقول لش شي ياوعد☺حب الوطن ماهو بشيلات وآنغام ححب الوطن مغروس داخل وريدي☺✏💚🇸🇦💚