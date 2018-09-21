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  3. شاهد .. في اليوم الوطني .. الفنانة وعد توجه كلمة للنساء

شاهد .. في اليوم الوطني .. الفنانة وعد توجه كلمة للنساء




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههه

[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 1 ساعة

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[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 51 دقيقة

كيف الوطن يكون بخير وأنت واشكالك تهايطين وسافرة ..اللهم لا تؤخذنا بما يفعله السفهاء منا ..

[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 47 دقيقة

اللهم لا تؤخذنا بما يفعله السفهاء منا ..آمين

[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 44 دقيقة

بقول لش شي ياوعد☺حب الوطن ماهو بشيلات وآنغام ححب الوطن مغروس داخل وريدي☺✏💚🇸🇦💚

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