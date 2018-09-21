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سمو ولي العهد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام في وفاة الرئيس

سمو ولي العهد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام في وفاة الرئيس
واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيدة دانغ تي نجوك تينه نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، في وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغنا نبأ وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونعبر لدولتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة ، راجين لكم دوام الصحة والسلامة ” .


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