سمو ولي العهد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام في وفاة الرئيس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيدة دانغ تي نجوك تينه نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، في وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وقال سمو ولي العهد : ” بلغنا نبأ وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونعبر لدولتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة ، راجين لكم دوام الصحة والسلامة ” .
اترك تعليقاً