فواز للتبريد: وظائف إدارية شاغرة في الدمام والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف إدارية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الدمام، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2018م، ومستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف الرقابة المالية والتقارير: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية)، مدير المشتريات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، أو الهندسية) ” الخبر ” ، مدير المخازن: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة (الدمام).

وأشارت ” الشركة ” إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://careers.fawaz.com/