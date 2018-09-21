فواز للتبريد: وظائف إدارية شاغرة في الدمام والخبر
كشفت شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف إدارية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الدمام، والخبر ” .
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2018م، ومستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف الرقابة المالية والتقارير: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية)، مدير المشتريات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، أو الهندسية) ” الخبر ” ، مدير المخازن: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة (الدمام).
وأشارت ” الشركة ” إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://careers.fawaz.com/
alfahd42[ عدد التعليقات: 18908 ] نشر منذ 58 دقيقة
موفقين خير شباب بلدي