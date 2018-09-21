خادم الحرمين الشريفين يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام في وفاة الرئيس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيدة دانغ تي نجوك تينه نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، في وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وقال الملك المفدى : ” تلقينا نبأ وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة ، راجين لكم دوام الصحة والعافية ” .
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