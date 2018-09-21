خادم الحرمين الشريفين يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام في وفاة الرئيس

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيدة دانغ تي نجوك تينه نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، في وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقال الملك المفدى : ” تلقينا نبأ وفاة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة ، راجين لكم دوام الصحة والعافية ” .