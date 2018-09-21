إبتدائية خالد بن الوليد بجازان تكرم ابن الشهيد علي المحاسن في احتفائها باليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

كرمت مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بجازان الطالب عبدالمجيد بن علي المحاسن أبن الشهيد البطل علي المحاسن الذي ضحى بنفسه دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي ،

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته المدرسة بمناسبة الذكرى ٨٨ لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، والذي تضمن كلمة

لقائد المدرسة عبدالقادر مصطفى اكد فيها أن توحيد المملكة العربية السعودية يُعد تجربة متميزة في العالم أجمع وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم ، مبيناً أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس الجميع وتشعرنا بالفخر والاعتزاز بقيام هذه الدولة الفتية على أسس متينة ،ثم القى المرشد الطلابي محمد طبيقي قصيدة شعرية وطنية ، عقب ذلك القى الطالب عبدالمجيد بن علي المحاسن أبن الشهيد البطل علي فهد المحاسن كلمة أبدى فيها مشاعر الحب والإنتماء للوطن ، مؤكداً إنه وجميع افراد عائلته فداء الوطن مرخصين أرواحهم له وإنهم إمتداد لما فعله أبوهم ،

مبدياً فخره وإعتزازه بأبيه الذي استشهد في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ، ثم توالت فقرات الحفل بين قصائد شعرية و كلمات خطابية للطلاب تؤكد على تعزيز الولاء والإنتماء الوطني والتضحية والفداء من اجل حماية الوطن .

فيما توشح الطلبة والمعلمون باللون الأخضر و بشعار الوطن وبعبارات الحب و الولاء للوطن رافعين الأعلام السعودية وصور مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله ، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، و تزينت مداخل وممرات وجدران و ساحات المدرسة بالأعلام السعودية و بلوحات تحمل عبارات الحب و الولاء والتضحية والفداء للوطن الشامخ وللقيادة الرشيدة .