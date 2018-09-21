إبتدائية خالد بن الوليد بجازان تكرم ابن الشهيد علي المحاسن في احتفائها باليوم الوطني 88
كرمت مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بجازان الطالب عبدالمجيد بن علي المحاسن أبن الشهيد البطل علي المحاسن الذي ضحى بنفسه دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي ،
جاء ذلك في الحفل الذي أقامته المدرسة بمناسبة الذكرى ٨٨ لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، والذي تضمن كلمة
لقائد المدرسة عبدالقادر مصطفى اكد فيها أن توحيد المملكة العربية السعودية يُعد تجربة متميزة في العالم أجمع وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم ، مبيناً أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس الجميع وتشعرنا بالفخر والاعتزاز بقيام هذه الدولة الفتية على أسس متينة ،ثم القى المرشد الطلابي محمد طبيقي قصيدة شعرية وطنية ، عقب ذلك القى الطالب عبدالمجيد بن علي المحاسن أبن الشهيد البطل علي فهد المحاسن كلمة أبدى فيها مشاعر الحب والإنتماء للوطن ، مؤكداً إنه وجميع افراد عائلته فداء الوطن مرخصين أرواحهم له وإنهم إمتداد لما فعله أبوهم ،
مبدياً فخره وإعتزازه بأبيه الذي استشهد في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ، ثم توالت فقرات الحفل بين قصائد شعرية و كلمات خطابية للطلاب تؤكد على تعزيز الولاء والإنتماء الوطني والتضحية والفداء من اجل حماية الوطن .
فيما توشح الطلبة والمعلمون باللون الأخضر و بشعار الوطن وبعبارات الحب و الولاء للوطن رافعين الأعلام السعودية وصور مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله ، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، و تزينت مداخل وممرات وجدران و ساحات المدرسة بالأعلام السعودية و بلوحات تحمل عبارات الحب و الولاء والتضحية والفداء للوطن الشامخ وللقيادة الرشيدة .
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