بالفيديو.. ” المري ” يكشف حكم الخصام والهجر بين الأزواج

علي القحطاني (صدى):

كشف الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الجمعة، حكم الخصام والهجر بين الأزواج.

وأوضح ” المري ” خلال لقاءه في برنامج ” يستفتونك ” ، أن هجر الزوج لزوجته له ضوابط، مضيفًا أن القاعدة العامة فيه أنه إذا كان فيه مصلحة شرعية للمهجور فيجب الهجر حينها.

وأشار إلى أنه إذا ازداد المهجور سوءًا فلا يجب في هذه الحالة هجره، مضيفًا : ” الهجر إنما يكون من باب المصلحة ” .

وأضاف : ” يجوز للإنسان أن يهجر فوق الثلاثة أيام طالما أنه في أمر الدين ” ، لافتًا إلى أنه إذا الهجر في أمور دنيوية فلا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه فوق الثلاثة أيام.

httpv//youtu.be/zvGfcwi5rhQ