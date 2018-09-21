بالفيديو.. ” المري ” يكشف حكم الخصام والهجر بين الأزواج
كشف الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الجمعة، حكم الخصام والهجر بين الأزواج.
وأوضح ” المري ” خلال لقاءه في برنامج ” يستفتونك ” ، أن هجر الزوج لزوجته له ضوابط، مضيفًا أن القاعدة العامة فيه أنه إذا كان فيه مصلحة شرعية للمهجور فيجب الهجر حينها.
وأشار إلى أنه إذا ازداد المهجور سوءًا فلا يجب في هذه الحالة هجره، مضيفًا : ” الهجر إنما يكون من باب المصلحة ” .
وأضاف : ” يجوز للإنسان أن يهجر فوق الثلاثة أيام طالما أنه في أمر الدين ” ، لافتًا إلى أنه إذا الهجر في أمور دنيوية فلا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه فوق الثلاثة أيام.
httpv//youtu.be/zvGfcwi5rhQ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54463 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير وبارك فيك ياشيخ ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
الله يرحم الحال ليت الهجر بس بين الازواج كان هانت المسأله ولكن الهجر والقطيعة زادت بين الناس وخاص الاخوان
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق خير يا شيخ والله يصلح امور المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 1 ساعة
الهجر بين الاخوان مصيبه واذا ماتدخلو الاخوان او عيال عمهم واصلحو بينهم ترى مافيهم خير