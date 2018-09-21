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بالفيديو .. الأهلي يفوز على الحزم

بالفيديو .. الأهلي يفوز على الحزم
نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة الأهلي والحزم، بنتيجة هدفين نظيفين لصالح الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح حسين المقهوي لاعب الأهلي، أهداف اللقاء مبكرًا في الدقيقة الـ3 من الشوط الأول، وعزَّز عمر السومة فوز الأهلي في الوقت القاتل من الشوط الثاني.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 1 ساعة

الف مبروك للاهلاويه يستاهلون عقبال مركز متقدم بعد النصر

[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 53 دقيقة

الف مبروك للعشاق💚☺والآهم عوده العقيد لمداعبه الشباك👌☺

[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 49 دقيقة

مبروك للمجانين هههههه

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 47 دقيقة

أهم شي بعد النصر يالفهد

[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 39 دقيقة

اكيد ههههههه

[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 26 دقيقة

لا ان شاء الله نهاية الموسم الجميع ورائنا
عاد كيفكم كل واحد ياخذ الترتيب اللي يعجبه غير الاول

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