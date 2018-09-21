بالفيديو .. الأهلي يفوز على الحزم

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة الأهلي والحزم، بنتيجة هدفين نظيفين لصالح الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح حسين المقهوي لاعب الأهلي، أهداف اللقاء مبكرًا في الدقيقة الـ3 من الشوط الأول، وعزَّز عمر السومة فوز الأهلي في الوقت القاتل من الشوط الثاني.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 3

الاهلي 1 : 0 الحزم

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Y3CtpYzIr1 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 21, 2018