بالفيديو .. الأهلي يفوز على الحزم
انتهت مباراة الأهلي والحزم، بنتيجة هدفين نظيفين لصالح الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح حسين المقهوي لاعب الأهلي، أهداف اللقاء مبكرًا في الدقيقة الـ3 من الشوط الأول، وعزَّز عمر السومة فوز الأهلي في الوقت القاتل من الشوط الثاني.
الهدف الأول لنادي #الاهلي سجله اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 3
الاهلي 1 : 0 الحزم
#دوري_بلس pic.twitter.com/Y3CtpYzIr1
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 21, 2018
الهدف الثاني لنادي #الاهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 94
الاهلي 2 : 0 الحزم
#الاهلي_الحزم
#دوري_بلس pic.twitter.com/ULoTuWwCJF
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 21, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك للاهلاويه يستاهلون عقبال مركز متقدم بعد النصر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 53 دقيقة
الف مبروك للعشاق💚☺والآهم عوده العقيد لمداعبه الشباك👌☺
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 49 دقيقة
مبروك للمجانين هههههه
منى[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 47 دقيقة
أهم شي بعد النصر يالفهد
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 39 دقيقة
اكيد ههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا لا قبلكم اصبرو بس😊😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا ان شاء الله نهاية الموسم الجميع ورائنا
عاد كيفكم كل واحد ياخذ الترتيب اللي يعجبه غير الاول