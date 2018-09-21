خمسيني يسرق 70 فستان زفاف لسبب مثير

بكين(صدى):

أقدم رجل خمسيني بالصين على سرقة أكثر من 70 فستان زفاف من العديد من البائعين، وذلك لاستعادة ذكريات زفافه مرة أخرى.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة شانغهاي الصينية بلاغًا من بائعي التجزئة يفيد اختفاء العشرات من الفساتين.

وبعدما تحققت الشرطة من كاميرات المراقبة وجدوا رجلاً وهو يتسلق ويدخل أحد المحلات ويستخدم عصا طويلة لسحب أحد الفساتين المعلقة، وتعرفوا على هوية الرجل وتعقبوه وعثروا على مخبأ يحوي بداخله أكثر من 70 فستان زفاف، تبلغ قيمتهم 60 ألف يوان صيني.

وبمواجهته، اعترف الرجل بعد القبض عليه بأنه أراد أن يستعيد ذكريات زفافه، مؤكدًا أنه ليس لديه أي نية لبيعها من أجل الربح وتم احتجازه، وتبين فيما بعد أنه يعاني من خلل نفسي.