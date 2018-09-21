خمسيني يسرق 70 فستان زفاف لسبب مثير
أقدم رجل خمسيني بالصين على سرقة أكثر من 70 فستان زفاف من العديد من البائعين، وذلك لاستعادة ذكريات زفافه مرة أخرى.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة شانغهاي الصينية بلاغًا من بائعي التجزئة يفيد اختفاء العشرات من الفساتين.
وبعدما تحققت الشرطة من كاميرات المراقبة وجدوا رجلاً وهو يتسلق ويدخل أحد المحلات ويستخدم عصا طويلة لسحب أحد الفساتين المعلقة، وتعرفوا على هوية الرجل وتعقبوه وعثروا على مخبأ يحوي بداخله أكثر من 70 فستان زفاف، تبلغ قيمتهم 60 ألف يوان صيني.
وبمواجهته، اعترف الرجل بعد القبض عليه بأنه أراد أن يستعيد ذكريات زفافه، مؤكدًا أنه ليس لديه أي نية لبيعها من أجل الربح وتم احتجازه، وتبين فيما بعد أنه يعاني من خلل نفسي.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31676 ] نشر منذ 2 ساعتين
هويه يا سرقان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54463 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه ,,
,, مسكين ومضيع الجاده ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18909 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين متاثر نفسيا من فرقى الحبيبه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10175 ] نشر منذ 55 دقيقة
يحليله بس موتسرق😢😁دور فستان زوجتك😊😂انا اول ماقريت العنوان على بالي ناوي يعرس😊😁😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34244 ] نشر منذ 24 دقيقة
أهبل يبيع فساتين حريم
مرت بنت حلوووة
سألته بكم ؟
قالها بعشره ﻣع التركيب 😂
هههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههه
مو كذا يا حيوان “😂👊