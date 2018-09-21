رجل يكسر ذراع زوجته بسبب دعوة على العشاء

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها بمحكمة الأسرة بزنانيرى حملت رقم 5083 لسنة 2018، وذلك بعد تعديه عليها بالضرب وانتهى بكسر ذراعها وطلاقها وطردها من شقتها وهى فى تلك الحالة، وذلك لقولها جملة ” عايزة آكل برة البيت ” .

تقول ” الزوجة ” عام ونصف هو عمر زواجي تعرفت على زوجى عن طريق صديقة قديمة لى قابلتها صدفة فى أحد المناسبات الاجتماعية أكدت لى آن ذاك أن زوجى على خلق طيب القلب رقيق هادئ، ولم ألحظ خلال فترة الخطبة عشقه الغريب للمال أو أنه بخيل لدرجة الجنون.

تزوجنا وبدأت رحله العذاب والقهر فزوجى يحاسبنى على قطرة الماء يطالبنى أن استهلك الاشياء فى أقل الحدود حدد عمر افتراضي للأثاث يقدر بربع قرن.

وأكملت ” الزوجة ” ، شعرت أنهما أطول عام ونصف من حياتى مرا بقسوة شديدة فى إحدى الأيام اشتكيت حالى لصديقه عمرى فاشفقت على وطالبتنى بالخروج معهم فوافقت وطلبت من زوجى الإذن بالخروج معهم.

ثار زوجي واعتدى عليَ بالضرب المبرح لدرجة إنه تسبب فى كسر ذراعى لم يكتف بذلك قام بطردى من الشقة، توجهت إلى المستشفى لإسعافي وهناك تم تحرير محضر ضدة وقررت رفع دعوى بمحكمة الأسرة للتخلص منه.

لم يتركنى زوجى قام بتهديدى بتلويث سمعتى وايذائى والصق لى التهم الكيدية فى شرفى وأخلاقى أمام جميع معارفى وأصدقائى بالعمل، ليدفعنى للتنازل عن البلاغ الذى حررته ضده وحقوقى التى تحفظ استولى عليها لكنى أصر على الحصول على جميع حقوقى يكفى ما تعرضت له على يده من ذل وأهانة.