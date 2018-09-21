جمل سائب يتسبب في مصرع وإصابة 10 أشخاص بالليث

حامد العمري(صدى):

لقي 4 أشخاص (رجل وثلاث نساء) مصرعهم، وأُصيب 6 آخرون، وذلك في حادث تصادم، وقع مساء اليوم على طريق (الليث – غميقة)، كان سببه الإبل السائبة.

وفي التفاصيل، وقع حادث اصطدام بين ثلاث سيارات، الأولى من نوع صالون، والثانية من نوع هايلكس، والثالثة من نوع كيا، وكان سببه أحد الجِمال السائبة في طريق (غميقة – الليث)؛ إذ اصطدمت السيارة الكيا بالجمل، وحاولت السيارتان الأخريان تفادي الحادث، لكنهما اصطدمتا ببعض؛ ما أدى لوفاة 4 أشخاص في الحال، وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.

وقد باشر الحادث مرور الليث، وفِرق الدفاع المدني التي قامت بإخراج ثلاث حالات، كانت محتجزة، وإسعافات الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.