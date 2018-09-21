تايكوندو حراء يحقق كأس الوطن للبومسي

محمد السعران(صدى):

حققت مدرسة حراء للتايكوندو بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للبومسي على كأس الوطن (ناشئين ، شباب ، أولى) وجاء نادي عكاظ بالوصافة فيما حل نادي حراء بالمركز الثالث والتي أقيمت بالكلية التقنية بجدة بمشاركة 8 فرق هي (نادي حراء ، نادي عكاظ ، نادي الانتصار ، مدرسة الانتصار ، مركز حي الهجرة (أ) ، مركز فنون آسيا ، مدرسة حراء ، مركز حي الهجرة (ب) .

وقد أثنى رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران بتوجيهات رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري بإطلاق مسمى البطولة بكأس الوطن لتزامن البطولة مع فعاليات احتفال المملكة باليوم الوطني 88 .

وقد وجّه السعران شكره وتقديره للكلية التقنية بجدة وللمهندس وليد فلمبان على تعاونهم الدائم في استضافة مسابقات الاتحاد ولمكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ممثلا بالأستاذ تركي الغانمي .