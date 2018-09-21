بالفيديو والصور.. مواطنة تعثر على حشرة داخل حلوى
عثرت مواطنة، على حشرة داخل عبوة حلوى، كانت قد اشترتها من سوبر ماركت في مدينة الدمام.
ووثّقت المواطنة، مقطع فيديو للحلوى بعدما فتحتها، حيث وجدت بدخلها حشرة صغيرة، معلقة : ” بصييح شوفوا وش لقيت جوتها ” .
وقالت المواطنة في تصريحات لصحيفة ” صدى ” ، أنها اشترت الحلوى من سوبر ماركت في الدمام منذ نحو أسبوع، ثم وضعتها في الثلاجة.
وأكدت أنها فتحت الحلوى اليوم السبت، فصدمت بوجود هذه الحشرة، مشيرة إلى أنه من المستحيل أن يكون حدث ذلك بسبب الحرارة.
وأفادت بأنها تواصلت مع السوبر ماركت التي اشترتها منه إلا أنهم لم يردوا عليها، كما أنها رمت فاتورة الشراء.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19748 ] نشر منذ 29 دقيقة
بعد اسبوع وجدت الحشره وهي وضعتها في الثلاجه …. يمكن حابه تغير البضاعه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 24 دقيقة
الظاهر جيتي للدمام
ماكان لها دااااعي
كل يوم مصيييبة😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54426 ] نشر منذ 9 دقائق
فرّطتي بحقك ساعة ماضيعتي الفاتوره ,,
,, ومن بعدها تصايحين ,,
,, المثل قال // على نفسها جنت براقش ,,