بالفيديو والصور.. مواطنة تعثر على حشرة داخل حلوى

نايف السالم (صدى):

عثرت مواطنة، على حشرة داخل عبوة حلوى، كانت قد اشترتها من سوبر ماركت في مدينة الدمام.

ووثّقت المواطنة، مقطع فيديو للحلوى بعدما فتحتها، حيث وجدت بدخلها حشرة صغيرة، معلقة : ” بصييح شوفوا وش لقيت جوتها ” .

وقالت المواطنة في تصريحات لصحيفة ” صدى ” ، أنها اشترت الحلوى من سوبر ماركت في الدمام منذ نحو أسبوع، ثم وضعتها في الثلاجة.

وأكدت أنها فتحت الحلوى اليوم السبت، فصدمت بوجود هذه الحشرة، مشيرة إلى أنه من المستحيل أن يكون حدث ذلك بسبب الحرارة.

وأفادت بأنها تواصلت مع السوبر ماركت التي اشترتها منه إلا أنهم لم يردوا عليها، كما أنها رمت فاتورة الشراء.