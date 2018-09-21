إدارة تعليم مكة تُشارك في احتفالات أهالي مكة باليوم الوطني الـ 88

محمد السعران (صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي وإدارة التربية الخاصة وإدارة الموهوبين في احتفالات أهالي مكة المكرمة والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة في سوق الحجاز مول.

وقد افتتح مشاركات الإدارة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مبدياً إعجابه بمشاركات إدارة التعليم في مثل هذه المناسبات .

وقد رافق المدير العام للتعليم بمنطقة مكة وقال الحارثي نائب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الاستاذ هاني صعيدي ،ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية عباس بن عبدالغني قطان وعدد من ممثلي الجهات المشاركة .

وقال الحارثي أسعدني كثيراً هذا التعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني وتعليم مكة وهذا التنظيم الجميل الذي يحوي عبارات ورسومات المشاركين والمشاركات التي تعبر عن حبهم لوطنهم وعشقهم لمليكهم وتمسكهم بعاداتهم وقيمهم ودينهم .

وأضاف الحارثي نفخر جميعاً في هذا اليوم بما حققه وطننا الغالي من إنجازات على جميع المستويات والمحافل ونفخر بشبابنا الذين يحملون راية هذا الوطن خفاقة بين الأمم وماتفعيل هذه الاحتفالية إلا دليل حب وولاء لهذا الوطن وتمسكهم بوطنهم والحرص عليه ودفاعهم عن مقدسات هذا البلد العظيم الذي هو مفخرة كل المسلمين .

هذا وقد تجول الحارثي بين الأركان المشاركة لـ 32 جهة حكومية وخاصة مشيداً بما قدمته لك الجهات من جهود مشكورة تنم عن مدى حبهم وولائهم لوطنهم .

تجدر الإشارة أن المعرض يستمر لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل حيث يحوي العديد من الصور الوطنية والتاريخية التي تشهد للمملكة بمنجزاتها ونهضتها في جميع المجالات.