كتاب “إدارة جودة الخدمات والمنتجات”… دعم للمحتوى العربي في القطاع التقني

سعيد العجل (صدى):

أصدر الدكتور المهندس عبد الله بن محمد الرشيد التميمي حديثاً كتاباً بعنوان “إدارة جودة الخدمات والمنتجات” متضمناً الدليل الشامل لتطبيق نظام إدارة الجودة حسب توصيات منظمة القياسات الدولية.

وأكد الدكتور المهندس التميمي في مقدمة الكتاب الذي يقع في 421 صفحة أهمية الجودة العالية في حفظ المعلومات ومعالجتها بسرعة فائقة، وذلك للخروج منها بقرارات وخلاصات مفيدة في تحسين جودة العمل الإداري الذي يؤدي إلى حسن التخطيط وزيادة كفاءة الأفراد وإنتاجية المجتمع ككل، وذلك لأن تطبيق وسائل ضبط الجودة وإدارتها يعد خياراً استراتيجياً وضرورة ملحة في رفع كفاءة جودة العمل والمنتجات. وأضاف أنه حرص أن يكون الكتاب باللغة العربية وذلك لقلة المصادر العربية في هذا المجال، إضافة إلى أهمية دعم المحتوى العربي في القطاعات التقنية.

وأشار إلى أن تقنية ضبط الجودة ترتكز على عمادين: الأساليب الإدارية، والعاملون، لافتاً إلى أنه في السابق كانت الأساليب الإدارية تطغى على تقنية الجودة، إلا أن تقنية الجودة استفادت في العقود الأخيرة من خضوعها لجهة قياس عالمية، وهي المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس International Standard Organization –ISO، وأن المواصفات القياسية الدولية التي تصدرها هذه المنظمة تحث على تبني منهج العملية والإجراء عند تطبيق النظام لتحسين فاعلية إدارة الجودة، وذلك للحصول على درجة عالية من رضا العملاء من خلال الوفاء بمتطلباتهم.

ويتمحور الكتاب في سبعة أبواب، هي: إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات، إدارة الجودة الشاملة، جودة الخدمات، التطور التاريخي للجودة، الأدوات الإحصائية والتقنيات، منهجية الحيود الستة، ومجموعة الأيزو لمعايير إدارة الجودة.

يشار إلى أن الدكتور المهندس عبد الله التميمي الحائز على درجة الدكتوراة من جامعة برادفورد البريطانية، ويمتلك خبرة عملية تمتد إلى أكثر من 35 عاماً تبوأ خلالها عديداً من المناصب، كما أصدر كتباً وأوراقاً علمية وبحثية ذات العلاقة بإدارة جودة الخدمات والمنتجات، ويعكف حالياً على تأليف كتاب يتعلق بجودة أمن المعلومات.