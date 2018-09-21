بالفيديو.. والد خالد قاضي يوجه رسالة شكر لـ ” آل الشيخ” بعد دعمه أسرة الفقيد

نواف السالم (صدى):

قدم والد الإعلامي الراحل ‎خالد قاضي الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لدعمه عائلة الفيد

وظهر والد الإعلامي الراحل ‎خالد قاضي خلال مقطع فيديو يشكر المستشار تركي آل الشيخ وجميع الإعلاميين على وقفتهم بجانب عائلة الفقيد، متمنيا لهم كل خير.

وكان ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قدم شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على تكفله بتخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم، مساء اليوم الجمعة، لأسرة الإعلامي الرياضي الكبير خالد قاضي، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.