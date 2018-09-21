بالفيديو.. أبراج الكويت تتزين باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني للمملكة

عادل الحربي (صدى):

تزينت أبراج الكويت بالعلم السعودي واللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمني محمد بن سلمان.

جاء ذلك في إطار احتفالات الكويت باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، بمشاهد تترجم علاقة الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما

وقامت وزارة الإعلام الكويتية بإهداء للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، أغنية بعنوان ” عزكم عزنا ” ، بصوت الفنان عبدالله الرويشد احتفاءً وتأكيدًا على أواصر المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين.